اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 12:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‫الزراعة تستعد لموسم حصاد القمح فى جميع المحافظات

الأحد، 09 أبريل 2023 12:01 م
‫الزراعة تستعد لموسم حصاد القمح فى جميع المحافظات وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعدادات قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال معداته وآلاته لموسم حصاد القمح على مستوى محافظات الجمهورية.
 
ومن جهته، قال الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، إنه تم إجراء كافة عمليات الصيانة اللازمة لجميع الآلات بمحطات الزراعة الآلية والميكنة الزراعية، لضمان استعداداتها لموسم حصاد محصول القمح، فضلا عن تقديم الدعم للمزارعين والجمعيات الزراعية، فضلا عن المساهمة في عمليات الحصاد في المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة، خاصة في الفرافرة والمنيا وتوشكى.
 
وأشار الأشقر إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تقديم جميع أشكال الدعم للمزارعين، فضلا عن نشر وتوعية المزارعين، بأهمية استخدام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية، في كافة المراحل، بداية من تجهيز التربة وحتى الحصاد.
 
وأضاف أن استخدام الميكنة الزراعية يسهم في تقليل الهدر والفاقد في الحصاد، فضلا عن أنه يوفر الوقت والمجهود وخفض كافة التكاليف.
 
وأوضح رئيس قطاع الزراعة الآلية، أن اتجاه المزارعين إلى استخدام الميكنة الزراعية يسهم في زيادة دخولهم، من خلال خفض تكاليف الإنتاج وضمان إنتاجية عالية، حيث الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، في حال اتباع الميكنة الزراعية من بداية تجهيز وتسوية التربة، حيث تساهم ايضا في تقليل الفاقد من البذور، والاسمدة، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي يتم توجيهها بشكل سليم باستخدام الميكنة.

القمح

حصاد القمح

وزارة الزراعة

الميكنة الزراعية

موسم حصاد القمح



الموضوعات المتعلقة

"الزراعة" تضبط أكثر من 259 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

الأحد، 09 أبريل 2023 11:24 ص

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 23 إثر حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعى فى أبو سمبل

الأحد، 09 أبريل 2023 10:11 ص

زراعة الغربية تعلن توفير المبيدات والأسمدة للزراعات الصيفية والبدء فى زراعة القطن

الأحد، 09 أبريل 2023 09:00 ص

حياة كريمة.. وحدات سكنية و6 مدارس ونقاط إسعاف ومجمعات زراعية بـأسوان "التفاصيل"

الأحد، 09 أبريل 2023 06:00 ص

إخصائى الكتان بزراعة الشرقية: مدة بقاء المحصول بالحقول الزراعية 145 يوما

الأحد، 09 أبريل 2023 02:00 ص

نقيب الزراعيين: طرق الزراعة الحديثة توفر 25% من التقاوى والمياه والوقود والكهرباء

الأحد، 09 أبريل 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة