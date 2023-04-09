وكيل صحة الدقهلية يكتشف غلق مركز رعاية صحية بكتامة ويحيل الجميع للتحقيق

الدقهلية - شريف الديب

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولة مرورية تفقد خلالها مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة ووحدة طب الأسرة بالبرامون إلى جانب مكتب صحة ثان المنصورة.

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة، حيث تبين أن الوحدة مغلقة فى موعد النوبتجية، وقرر إحالة المتغيبين للتحقيق لعدم وجودهم في العمل.

وتابع مكين الجولة بالتوجه إلى وحدة طب الاسرة بالبرامون، واتضح من المرور تواجد ممرضة وعامل فقط، وغياب باقى أفراد عن النوبتجية المكلفة بها بالوحدة.

ووجه وكيل الوزارة بإحالتها للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، مكلفًا مديرة الإدارة بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة للإدارة.

كما اطمأن وكيل الوزراة على سير العمل بمكتب صحة ثان المنصورة، ومدى التزام الفرق الطبية ووجودها، وقام بمناظرة السجلات ، والتأكد من تدوين كافة البيانات.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل.