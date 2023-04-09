وفاة مدير بنك عقره كلب ملك جيرانه داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

فارق مدير بنك يدعى محمد محب، الحياة داخل المستشفى، بعد تعرضه لعقر كلب ملك جيرانه داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث تم إيداعه المستشفى منذ ما يقرب من شهر لتلقي العلاج، إلا أنه لقى مصرعه، بعد تدهور حالته الصحية.

كانت وزارة الداخلية أفادت، أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان)، لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، ما أدى إلى قيامه بعقر زوجها (مدير بأحد البنوك – مقيم بذات العنوان) وتعرضه لإصابات وجروح متعددة، وبمواجهة المشكو فى حقه أقر بصحة الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تولت النيابة العامة التحقيق.

وعقب مرور ما يقرب من شهر فارق مدير البنك الحياة داخل المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.