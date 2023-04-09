وفاة شاب غرقا أثناء استحمامه فى ترعة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقي شاب حتفه غرقا في ترعة أمام قرية عياش مركز المحلة بمحافظة الغربية، أثناء استحمامه بها قبل الإفطار، وتم انتشال جثمانه ونقله للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب لمستشفي المحلة العام يدعي "س.ا" مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة جثة هامدة.

وتبين أن المتوفي نزل للترعة المارة أمام قرية عياش للاستحمام قبل الإفطار فجرفه التيار وغرق لعدم اجادته للسباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.