اليوم السابع
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وزيرة المال بسويسرا: الاستحواذ المصرفى منع انهيار الاقتصاد

الأحد، 09 أبريل 2023 05:41 م
وزيرة المال بسويسرا: الاستحواذ المصرفى منع انهيار الاقتصاد كريدى سويس
وكالات

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أعلنت وزيرة المال السويسرية كارين كيلر-سوتر، في مقابلة نُشرت السبت، أنّ الاقتصاد السويسري كان سينهار على الأرجح لو أُعلن إفلاس بنك "كريدي سويس".

وقالت كيلر-سوتر لصحيفة "لو تان"، إنّ الحكومة تصرّفت بما يخدم المصالح العليا للبلاد، من خلال الترتيب السريع لاستحواذ مصرف "يو بي إس" السويسري على منافسه ثاني أكبر بنك في سويسرا.

ووسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية الشهر الماضي، انهارت ثقة المستثمرين بـ"كريدي سويس" في 15 مارس، ونسّقت الحكومة بعد ذلك عملية استحواذ قبل أن تُفتح الأسواق من جديد في 20 مارس.

وتم تخصيص حوالي 109 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار) للمصرف بين ضمانات حكومية وسيولة وفرها البنك المركزي السويسري.

 

وقالت كيلر-سوتر: "نظرًا للظروف، بذلنا كل ما في وسعنا لتقليل العبء على الدولة ودافعي الضرائب".

 

وأضافت وفق سكاى نيوز عربية  "بدون تدخل السلطات الحازم كان مصرف كريدي سويس سيشهر إفلاسه، ما كان أدى ربما إلى انهيار الاقتصاد السويسري".

وكان "كريدي سويس" على غرار "يو بي إس" من بين 30 مصرفاً في العالم مصنّفة ذات أهمية للنظام المصرفي الدولي.

ولكن المصرف عانى في السنوات الأخيرة سلسلة فضائح، وبعد انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أميركية في مارس، بدا كأنه أضعف حلقة في السلسلة.

 أجريت محادثات الاستحواذ على المصرف على عجل في وزارة المال في برن، وأُعلنت الصفقة البالغة 3.25 مليارات دولار في 19 مارس مساء.

وقالت وزيرة المال "كان البنك سيُشهر إفلاسه الاثنين في 20 مارس، ولماذا؟ بسبب ثقافة خلقت على ما يبدو حوافز خاطئة على مر السنين، بسبب العديد من الفضائح".

ورداً على سؤال عما إذا كان سيتم تقديم أي من المديرين التنفيذيين إلى القضاء، قالت "الأمر صعب ومعقد".

 


سويسرا

المصارف

البنوك

الاقتصاد العالمى



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