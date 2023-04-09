منى زايد المعلمة القدوة لمنطقة الشرقية الأزهرية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية ، التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة، بفوز مني ابراهيم زايد، معهد فتيات الزقازيق النموذجي، إدارة شرق الزقازيق بالمركز الأول، بينما جاءت مروة عبد المنعم بالمركز الثاني في مسابقة المعلمة القدوة للعام الدراسي.

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية، أن المسابقة تهدف إلى قياس قدرة المعلمة، وتمكنها من استخدم الوسائل التعليمية بمختلف أنواعها في العملية التعليمية، بجانب دورها في تصميم وصناعة الوسائل التعليمية بأبسط الخامات والأساليب، وبالأخص الوسائل التعليمية المتعلقة بالتكنولوجيا لما لها من أثر تعليمي كبير والذي يتيح الفرصة للأطفال للتفاعل الإيجابي في العملية التعليمية فضًلا عن تفعيل كافة السجلات.

ومن جانبه أضاف الدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية أن الهدف الرئيس للمسابقة تحفيز المعلمات المتميزات ، للمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في ميدان تعليم رياض الأطفال وترسيخ ثقافة التميز والابتكار لديهن.

وأشارت الدكتورة دعاء عزت مدير إداره رياض الأطفال بالمنطقة أن المسابقة تمت طبقًا للضوابط المعمول بها وفق تعليمات الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية على أن يتم تصعيد المعلمة الفائزة بالمركز الأول لتنافس في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.