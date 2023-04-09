مصرع طفل غرقا بترعة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل بإحدى قرى مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، مصرعه غرقا في أحد الترع المارة بالمركز، وتم انتشال الجثمان، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طفل غرقا في ترعة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين أن مصرع الطفل "ا.ع" ويبلغ من العمر عامين، غرقا في أحد الترع بدائرة المركز، أثناء تواجده علي شط الترعة فسقط في المياه، وتم تحرير المحضر رقم 2032 بركة السبع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.