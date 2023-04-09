اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث اصطدام سيارة بالرصيف أعلى الطريق الدائرى فى كرداسة

الأحد، 09 أبريل 2023 12:57 م
مصرع شخص فى حادث اصطدام سيارة بالرصيف أعلى الطريق الدائرى فى كرداسة حادث مروري- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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لقى قائد سيارة ملاكي مصرعه، في حادث مروري أعلى الطريق الدائري بكرداسة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن عجلة القيادة اختلت من يده واصطدم بالرصيف، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بكرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن سيارة ملاكي اصطدمت بالرصيف، مما أسفر عن مصرع قائدها متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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