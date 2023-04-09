مصرع شخص سقط من أعلى مسجد ببنها أثناء قيامه بضبط إشارة إذاعة القرآن الكريم

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة عزبة القلا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مصرع شخص سقط من على سلم أثناء قيامه بالصعود أعلى مسجد القرية لإصلاح بث إشارة إذاعة القرآن الكريم للمسجد قبل الإفطار بنهار رمضان، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارا من الأهالي بوفاة شخص يدعى "م. ا"، خلال ضبطه إشارة بث إذاعة القرآن الكريم بمسجد دائرة مركز شرطة بنها.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتوفي لا يعمل بالمسجد وكان متطوع لخدمة المسجد، ويوم الواقعة صعد على سلم خشبي لضبط إشارة بث إذاعة القرآن الكريم للمسجد كمساعدة منه، إلا أنه سقط وأحدثت إصابته لوفاته.

جرى نقل الجثة لمستشفى والتي صرحت بالدفن، وشيع المئات من أهالي بلدته جثمانه إلى مثواه الأخير بالقرية وسط أحزانهم داعين الله له بالرحمة والمغفرة.