اليوم السابع
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مصرع سيدة إثر سقوطها من أحد القطارات بمدينة دمنهور بالبحيرة

الأحد، 09 أبريل 2023 07:30 م
مصرع سيدة إثر سقوطها من أحد القطارات بمدينة دمنهور بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت سيدة مصرعها اليوم الأحد إثر سقوطها من أحد القطارات بالقرب من مزلقان الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين مصرع "آلاء م.ن" 28 عاما مقيمه بالإسكندرية، إثر سقوطها من قطار القاهرة الإسكندرية بالقرب من محطة سكك حديد مدينة دمنهور، وتم نقل جثة المتوفيةإلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 
 

 


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