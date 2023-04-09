مشروع لإنشاء صوبة ذكية لحماية النباتات المهددة بالانقراض فى جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن أعمال التجهيزات والبناء بالحرم الجامعى الجديد، تسير بشكل منتظم للنهوض بالبنية التحتية، وتحسين مستوى كفاءة العديد من المواقع المختلفة بها وتجميلها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجامعة صباح اليوم، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و المحاسب خالد سويلم امين عام الجامعه و المحاسب شريف فاروق و المهندس عادل البير امناء الجامعة المساعدين والمهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية.

تضمنت الجولة تفقد بعض مواقع العمل والتجهيزات وأعمال البناء، حيث طالب رئيس الجامعة بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال البناء والنهوض بالبنية التحتية خاصة المنطقة بين كليتى العلوم و الزراعة.

وشدد على أهمية زيادة المساحة الخضراء فى العديد من الأماكن داخل الحرم الجامعي لتحسين الشكل الجمالي بهذه المناطق و الاستفادة منها مستقبلا، كما تضمنت الجولة تفقد رئيس الجامعة لموقع الصوبة الذكية بكلية العلوم.

حيث أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا المشروع ممول من مشروع هيئة تمويل العلوم، مشيرا إلى انه يعد ضمن مشروع كبير لصون النباتات البرية في سيناء، ويعد مركز لإكثار النباتات البرية خصوصا المتوطنة و المهددة بالانقراض

و ذكر نائب رئيس الجامعة أن تقنية التحكم بالصوبة سواء ( درجة الحرارة ، والرطوبة ، والري ) تتم إلكترونيا ، كما تضم غرفة لتحضير العينات بالإضافة إلى حديقة نباتية مصغرة لزراعة النباتات المهددة بالانقراض.

وانتقل بعدها رئيس الجامعة لزيارة مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يجري العمل به على قدما و ساق للانتهاء من تجهيزاته، حيث يقع على مساحة 1600 متر مكون من 5 ادوار و يضم كل دور قاعة اختبارات بمسطح 1250 متر و تسع 650 طالب مجهزة بكافة التجهيزات من مد التوصيلات الكهربائية و الانترنت، وتأتى واجهة المبنى من الكيرتن وول و الكيلادنج.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى كلية الهندسة الجديد الذى تجرى به اعمال الصب و البناء للمرحلة الأولى، حيث يأتى المبنى على مساحة 7000 متر و تضم اعمال المرحلة الأولى الدور الارضي و الأول، وحيث تم صب القواعد العادية لكامل مسطح المبنى و تم البدء في حدادة الأساس المسلح.