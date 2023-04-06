جامعة قناة السويس: خصم 50% للنادى الإسماعيلى بملاعب كرة القدم بالجامعة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أهمية النادى الإسماعيلي وجماهيريته، مُؤكداً أن القلعة الصفراء لديها جماهير وعشاق سيظلوا هم درع الأمان والحصن الواقى ضد أي أزمات، فدوماً حرصت الجماهير على تفعيل دورها المساند والمحب للتعبير عن انتمائها وحبها للكيان.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء أبو بكر الحديدى رئيس النادى الإسماعيلى، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ضم الوفد المرافق لرئيس النادى الإسماعيلي، المستشار الطاهر الشافعى عضو مجلس الإدارة و الدكتورة هناء شبيب وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث عضو مجلس الإدارة، والسيد العركى مدير العلاقات العامة بالنادي الإسماعيلى.

كما هنأ رئيس الجامعة، اللواء أبو بكر الحديدى لثقة وزير الشباب والرياضة وتعيينه رئيساً للنادي الإسماعيلى.

ومن جانبه، قدم "الحديدى" الشكر لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال، مُشيراً إلى أن الجامعة صرح علمى عظيم له إسهاماته المجتمعية الواضحة بمنطقة القناة وسيناء.

فيما أعلن الدكتور ناصر مندور عن خصم 50% للنادي الإسماعيلى بملاعب كرة القدم بالجامعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى دعماً من الجامعة للنادي وتقديراً من إدارة الجامعة لجماهيريته وعشق مواطنى الإسماعيلية لناديهم، وإيماناً بدور الجامعة المجتمعي والخدمى لمواطنى إقليم القناة وسيناء.

ومن جانبه، حرص الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية على تقديم التهنئة للدكتورة هناء شبيب؛ لانضمامها لعضوية مجلس إدارة النادى الإسماعيلي ، لافتاً إلى أن ذلك يُعد مصدر فخر وإعتزاز لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس .

وفى نهاية اللقاء قدم "الحديدى" درع النادى الإسماعيلي وعضوية شرفية لرئيس جامعة قناة السويس ، كما أهدى " مندور " درع جامعة قناة السويس لرئيس النادى الإسماعيلى.