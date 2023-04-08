محافظ مطروح يعلن توفير 146 فرصة عمل للشباب من الجنسين

كتب -أحمد الزغبي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، تشغيل وتعيين 13 شابا من ذوى الهمم بمطروح وكذلك 133 شابا آخرين من أبناء المحافظة فى عدد من الشركات والقطاع الخاص، من خلال جهود مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح.

وأوضح عاطف درويش مدير عام القوى العاملة بالمحافظة نجاح جهود مكاتب التشغيل بالمديرية خلال مارس الماضى فى توفير فرص عمل و تعيين عدد ( 13) من الشباب (ذكور و أناث ) من أبناء مطروح من ذوى الهمم من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل ،وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية القوى العاملة، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

كما نجحت جهود مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح أيضا في توفير فرص عمل و تعيين عدد ( 133) من الشباب (ذكور و أناث ) ،من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشارى التوظيف بمديرية القوى العاملة، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

وأضاف مدير القوي العاملة، أن التعيين فعليا مؤقت ودائم وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى إيجاد مورد رزق لهم.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح والشركات المشاركة مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية القوى العاملة، والشركات العاملة على ارض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.