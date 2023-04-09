محافظ كفر الشيخ: توزيع 17 ألف شنطة رمضانية من بين 65 ألف على الأسر المستحقة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 5 آلاف شنطة رمضانية، كدفعة سادسة وسابعة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ ، على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد شرف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وبركات سالم فرج، مدير أمن محافظة كفر الشيخ، وصول 5 آلاف شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة سادسة وسابعة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم حتى الآن توزيع 17 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الاولى بالرعاية.

وكان أوضح الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، أنه سيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.