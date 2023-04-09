محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية والثقافية بالممشى السياحى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الفعاليات والأمسيات الثقافية التي بتم تنظيمها بالممشى السياحي لكورنيش النيل، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، اللواء حازم عزت السكرتير العام، لميس الشرنوبى، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي‏، النائبة ميرفت ميشيل، النائبة سهام بشاي عضوي مجلس النواب، الدكتور أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، هاني الجويلي رئيس المدينة ومسؤولى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

وحضر المحافظ والوزيرة جانباً من فعاليات الأمسية الثقافية الرمضانية، التي تضمنت عروضا لفرقة أبو صير للآلات الشعبية وفرقة بني سويف للفنون الشعبية وعرض لفرقة الفيوم للموسيقى العربية، بجانب تفقد معرض الورش والمشغولات، وذلك ضمن خطة يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة، بعد اختيار بني سويف من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان هذا العام .

وأعرب المحافظ عن تقديره لوزارة الثقافة لاختيار بني سويف لتكون محافظة مركزية لأنشطة الهيئة قصور الثقافة خلال رمضان ، والتي يتم تنفيذها على مدار 10 أيام "بالمدرجين الكبير والصغير"بالممشي السياحي للكورنيش وتتضمن عروض لفرق: الفيوم للموسيقى العربية ، بني سويف الفنون الشعبية ،الأنفوشي للفنون الشعبية،ورشة خيامية، ورشة حلي، ومقهى الدكتور أحمد عتمان الثقافي ويتضمن:أمسية شعرية لشعراء عدد من المحافظات، وفرق القناطر للموسيقى العربية،فرقة بني سويف لذوى الاحتياجات،قنا للانشاد الديني،الفيوم للإنشادي الديني ،أبو صير للآلات الشعبية، السلام للموسيقى العربية، بورسعيد للفنون الشعبية، شبين القناطر للغناء العربية، بنها للموسيقى العربية، عرب الفيوم البدوية.

من جانبها، أشادت وزيرة الثقافة بالممشى السياحي، واحتوائه على عناصر جمالية وترفيهية مميزة ، وأصبح متنفسا حضاريا عظيما لأبناء بني سويف، مؤكدا على أنه يمثل إضافة هامة وحيوية لمقومات المحافظة، مثنيا على الجهد الكبير لمحافظ بني سويف وأجهزته التنفيذية لخروج هذا المشروع للنور ويجنى ثماره المواطنون

وتشهد باقى المراكز والمدن تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة والفقرات والمحاضرات ، والتي تشمل: أمسيات شعرية، عزف وغناء منفرد، عروض ومواهب، مسابقة معلومات عامة ، ورشة فنون تشكيلية ، عرض الأراجوز، المسحراتي، ، أسبوع ثقافي للمواهب، ورشة السمع لذوي القدرات الخاصة، ومحاضرات عن (العاشر من رمضان يوم العزة والانتصار، تراث بلدنا الفلاح الفصيح، التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكبنا ، فضل الحضارة المصرية على العالم ، التراث المادي واللامادي، ظرفاء العرب من التراث، الترجمة وتزاوج الحضارات،لمحة تاريخية حول الأدب العربي، لا للإدمان لا للمخدرات، السوشيال ميديا ومخاطرها، بالحب والتسامح تترقي الأمم، دورالثقافة فى مواجهة العنف، بني سويف بين الماضي والمستقبل ، المشروعات القومية والجمهورية الجديدة ، مصر ملتقي الأديان والنسيج الواحد ، الترابط والتراحم فى رمضان.



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (1)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (2)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (3)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (4)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (5)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (6)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (7)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (8)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (9)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (10)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (11)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (12)



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة يشهدان العروض الفنية (13)