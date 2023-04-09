محافظ الوادى الجديد: صرف بونات تموينية مخفضة لصغار الموظفين بتخفيض 25%

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، عن استئناف مبادرة الكوبونات المخفضة لصغار الموظفين وغير القادرين من مواطنى المحافظة، وذلك من خلال صرف بونات تخفيض قيمتها من 100 إلى 300 جنيه بالتعاون مع وزارة التموين، يحصل عليه الموظف بتخفيض 25% وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار، مؤكدا على أن المبادرة ممتدة على مدار شهر رمضان دون توقف.

وفى سياق متصل، أعلن المحافظ عن استمرار تنفيذ مبادرة توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الطازجة بمنافذ البيع المختلفة التابعة للوحدات المحلية، وجرى عمل تخفيضات على السلع التموينية بمناسبة شهر رمضان الكريم وتيسيرا على المواطنين مع تطبيق نظام الكوبونات المخفضة للموظفين حيث تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة إجراءات طرح السلع المخفضة فى منافذ بأحياء المدينة.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، أنه يتم بيع بعض السلع التموينية بمنفذ البيع التابع الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة حيث يتم بيع زيت خليط لتر بـ35 جنيها وزيت عباد لتر بـ55 جنيها وزيت عباد 3 لترات بـ115 جنيها وكيلو السكر بـ15 جنيها وكيلو الأرز بـ15 وكيس مكرونة بـ5 جنيهات ودقيق 1 كيلو بـ18 وجبنة بـ13 جنيها، و12,5 جنيه، وبرطمان صلصة نص كيلو بـ18 جنيها وغيرها من السلع التى تم تخفيض سعرها قدر الإمكان، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.