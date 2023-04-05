محافظ الوادي الجديد يصدر قرارًا بتكليف إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرارًا بتكليف إبراهيم رجب بركة مدير عام الشئون القانونية السابق بديوان عام المحافظة، بتسيير أعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية المقررة.

وأوضح الزملوط حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة من القيادات التنفيذية بكافة المستويات الوظيفية؛ لتطوير أداء منظومة العمل بما يُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

وكان محافظ الوادي الجديد، أصدر مؤخراً قرارًا بحركة تنقلات جديدة بين عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت تكليف المهندس مجدي الطماوي رئيسًا لمركز الداخلة نقلًا من سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور نبيل حنفي رئيسًا لمركز الفرافرة نقلًا من رئاسة مركز الداخلة، وكمال إبراهيم مساعدًا للسيد المحافظ لشئون المراكز نقلًا من رئاسة مركز الفرافرة.

وأوضح المحافظ أن القرار يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تحسين الآداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحين الإعلان عن شغل الوظائف وفقًا للوائح القانونية.