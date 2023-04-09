محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بسرعة حلها

المنوفية - محمود شاكر

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم، بعدد من المواطنين، وذلك ضمن لقاءاته اليومية للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم، في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستمع محافظ المنوفية لشكاوى وطلبات المواطنين، وكلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، بإجراء معاينة عاجلة لمواطن من ناحية ميت العز بمركز قويسنا، يتضرر من صدور قرار إزالة لمنزله والعرض عليه لاتخاذ اللازم في هذا الشأن، وكذا تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالنزول الميداني، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، لإجراء معاينة فورية لحل شكوى مواطن يتضرر من وجود كسر بماسورة رى مسقة المياه بناحية زاوية الناعورة مراعاة للصالح العام.

وخلال اللقاء، أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الزراعة، كلفه خلاله باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال شكوى مواطن من ناحية بتبس بمركز شبين الكوم، يتضرر من تعنت المختصين بمديرية الزراعة وإجراء معاينات بالمخالفة للواقع مما يلحق الضرر به ، كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل معلمة مواد قانونية بإدارة شبين الكوم التعليمية بناحية مليج إلى وظيفة باحث قانونى وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك ، بالإضافة إلى توجيه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى موظف بهيئة الأبنية التعليمية يتضرر من اتخاذ إجراءات تعسفية حياله ومجازاته والعرض عليه بما تم في هذا الشأن مراعاة لحقوقه.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة الاستمرار في التواصل الدائم وإيجاد قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للتعرف على مطالبهم واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حيالها ، وكذا رصد شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي حفاظا على حقوقهم ومصالحهم.