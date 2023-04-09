محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد بأنحاء المحافظة تحسبا للطقس السيئ

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من التقلبات الجوية الربيعية، حيث يتميز فصل الربيع بأجواء متغيرة، وتقلبات جوية متلاحقة، ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين تقلبات جوية ربيعية، من حيث انخفاض فى درجات الحرارة، وطقس غائم مع نشاط ملحوظ فى حركة الرياح والتى أحيانا تكون محملة بالرمال والأتربة مع احتمالية سقوط أمطار

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندريةهى: غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 - 4234135 – 4234136 -4234137) من أى محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.