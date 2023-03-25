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الأرصاد: غدا تحسن فى الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار

السبت، 25 مارس 2023 07:43 م
الأرصاد: غدا تحسن فى الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار الأرصاد
كتب الأمير نصرى

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كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس إذ ذكرت أن الفترة الحالية هي فترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة بين ارتفاع وانخفاض"، معقبة: "نشهد الفصول الأربعة في يوم واحد في فصل الربيع"، كما أن الهيئة العامة للأرصاد كانت حذرت أنه سيكون هناك حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدء من مساء الجمعة بسبب وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا
 
وأشارت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، : "متوقع مع حركة المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة أن فرص الأمطار للمناطق الغربية ستتحسن لكن ستستمر فرص الأمطار أكثر في المناطق الشرقية بمدن القناة وشرق القاهرة الكبرى وسيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الصعيد حتى فترة المساء".
 
وتابعت،"الأمطار مستمرة على المناطق الشرقية وخاصة مدن القناة وسيناء، ونتيجة الطبيعية الجغرافية والجبلية من الممكن أن تتكون السيول نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة"، كما أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،: " ستبدأ بالتحسن بداية من غد وستقل فرص سقوط الأمطار"، مشيرة: "الأمطار غدا ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".
 
 
 

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