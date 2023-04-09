محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الأسواق والمواقف بقرى حياة كريمة

أسيوط -هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى لمشروعات الأسواق والمواقف، ونقاط الإطفاء التى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى الذى يجرى تنفيذه بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة فى 149 قرية و894 تابع، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط، معدلات ونسب التنفيذ بمشروعات الأسواق الحضرية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناء على البروتوكول الذى تم توقيعه مع الأبنية التعليمية وللإشراف على تنفيذ 14 مشروع يجرى تنفيذها ضمن 63 مشروعًا خدميًا تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل، والتى بلغت نسب تنفيذها من 80 إلى 95 %، وبتكلفة بلغت 74 مليون جنيه، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات.

ووجه محافظ أسيوط، بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات والإشراف الميدانى اليومى على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أى تحديات تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياتهم وذلك من التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التى تتكامل مع باقى مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

وأشار مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، إلى أنه يجرى تنفيذ 14 مشروع حتى الآن بنسب تنفيذ أعمال متقدمة وفقاً للخطة الزمنية للاعمال، باجمالى تكلفة 74 مليون و793 الف جنيه، على أن يتم استكمال اجراءات تسلم الأراضى، لافتا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ مشروعات الأسواق النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف الحضارية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى تحت اشراف الهيئة على جميع الأعمال ومتابعة تقدمها والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائى طبقاً للقانون.