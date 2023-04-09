محافظ أسوان: وقف عمل محلات الجزارة والسلخانات الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، مد العمل بالقرار رقم 32 لسنة 2023، والخاص بشأن غلق المجازر والسلخانات ومحلات الجزارة التى تقوم ببيع اللحوم البلدية يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ولمدة شهر.

وشدد محافظ أسوان، فى قراره الذى نشر بالجريدة الرسمية، على مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة تنفيذ هذا القرار والعرض على المحافظ فى حال الحاجة لتجديد مدة الغلق.

وأكد "عطية"، أنه قرر حظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، مع قيام لجنة ثلاثية من الطب البيطرى والزراعة والتموين ، بالتنسيق مع مديرية الأمن بالانتشار بالأكمنة الشرطية لضبط أي أعداد من العجول المخالفة للحظر لأقرب مدرسة زراعية ، لحين ذبحها وبيعها على المواطنين بالسعر المتداول لتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم داخل الأسواق المحلية ، علاوة على مصادرة وسيلة النقل لمدة شهر أيضا.

وأشار إلى منع الذبح في المجازر خلال يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مع فتح المحلات والمجازر باقى أيام الأسبوع أمام البيع والذبح ، فيما سيتم مصادرة أي كميات من اللحوم وغلق محل الجزارة في حالة الذبح خارج المجزر ، لافتاً إلى أنه بالتوازى سيتم زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بواقع 100 رأس ماشية بدلاً 60 رأس ماشية أسبوعياً ، مع زيادة منافذ بيعها إلى 4 منافذ بعد إضافة منفذ بمنطقة السيل الجديد.