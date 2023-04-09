فى 15 معلومة.. تعرف على مسابقة المشروعات الخضراء بأسوان

أسوان – صلاح المسن

"اليوم السابع" يقدم 15 معلومة عن مسابقة المشروعات الخضراء بأسوان التى يستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023.

1: تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

2: إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الحالى وحتى نهاية مايو القادم.

3: يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

4: التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة (www.sgg.eg).

5:أهمية المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى انطلقت أعمال الدورة الثانية منها.

6: ضرورة أن تكون المشاريع التى يتم التقدم لها فى الفئات المختلفة مقرونه بالمعايير التى حددتها المبادرة من قبل.

7: المشاريع يجب أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وغيرها من المعايير الأخرى التى تساهم فى التأهل للمنافسة على المراكز الأولى.

8: استعداد محافظة أسوان، لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة.

9: تستهدف تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئية.

10: تستهدف المبادرة الوطنية المشروعات التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التى تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائى والمائى والتنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية والتى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

11: إجمالى المشروعات التى كانت قد تقدمت بها محافظة أسوان بالدورة الأولى للمبادرة بلغت 188 مشروعاً متنوعاً.

12: تم إختيار منها 50 مشروعاً ب"الدورة الأولى للمبادرة "مستوفياً للمواصفات والمعايير.

13 : تم منها تصعيد 6 مشروعات للمشاركة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 بشرم الشيخ.

14: يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم إطلاقها بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022

15: يشرف على تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية، من خلال لجنة تحكيم وطنية.