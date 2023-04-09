فى 15 معلومة.. تعرف على مسابقة المشروعات الخضراء بأسوان

أعلنت محافظة أسوان،عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
"اليوم السابع" يقدم 15 معلومة عن مسابقة المشروعات الخضراء بأسوان التى يستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023.
1: تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
2: إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الحالى وحتى نهاية مايو القادم.
3: يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
4: التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة (www.sgg.eg).
5:أهمية المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى انطلقت أعمال الدورة الثانية منها.
6: ضرورة أن تكون المشاريع التى يتم التقدم لها فى الفئات المختلفة مقرونه بالمعايير التى حددتها المبادرة من قبل.
7: المشاريع يجب أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وغيرها من المعايير الأخرى التى تساهم فى التأهل للمنافسة على المراكز الأولى.
8: استعداد محافظة أسوان، لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة.
9: تستهدف تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئية.
10: تستهدف المبادرة الوطنية المشروعات التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التى تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائى والمائى والتنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية والتى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
11: إجمالى المشروعات التى كانت قد تقدمت بها محافظة أسوان بالدورة الأولى للمبادرة بلغت 188 مشروعاً متنوعاً.
12: تم إختيار منها 50 مشروعاً ب"الدورة الأولى للمبادرة "مستوفياً للمواصفات والمعايير.
13 : تم منها تصعيد 6 مشروعات للمشاركة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 بشرم الشيخ.
14: يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم إطلاقها بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022
15: يشرف على تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية، من خلال لجنة تحكيم وطنية.
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