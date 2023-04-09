محافظ أسوان: زراعة 70% من الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار حملات التشجير والتوعية ضمن خطة المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ل زراعة 100 مليون شجرة ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتشجير القرى والمدن والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الكمية المخصصة للمحافظة بهذه المبادرة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة حيث تم من زراعة أكثر 70 % من الكميات المستلمة منها حتى الآن وذلك لـ 12 صنف من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء.

وأشار، إلى حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة ونشر الوعى البيئى لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة ووفقاً للإمكانيات المتاحة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضح المحافظ، أن حملات النظافة والتشجير والتوعية بالقرى والمدن والمراكز تستهدف تحسين نوعية الحياة وذلك من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وكذا تحسين نوعية الهواء، والاستفادة الاقتصادية من الأشجار وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة، والتغلب على التحديات البيئية المختلفة، والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام.