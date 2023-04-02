اجتماعات بأسوان لتطبيق قانون انتظار المركبات ومتابعة زراعة 100 مليون شجرة

أسوان- صلاح المسن

تستكمل محافظة أسوان إجراءات تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته للسكرتير العام المساعد العميد ياسر عبد الشافى، بعقد اجتماع بحضور أعضاء اللجنة المركزية والفرعية لمراجعة الأماكن المقترحة داخل مدينة أسوان طبقاً للإحداثيات والكروكى المعتمد ، ليعقبها تنفيذ أعمال الطرح بنظام المزايدة العامة العلنية ، على أن يتم تلقى الطلبات والترسية بمعرفة لجنة الأمانة الفنية .

وخلال الإجتماع أوضح العميد ياسر عبد الشافى بأن تعيلمات محافظ أسوان تستهدف إختيار المواقع والأماكن بما يتناسب مع بانوراما التطوير والتجميل التى تم تنفيذها داخل مدينة أسوان ، ليساهم ذلك فى تحقيق التكامل المطلوب للمظهر والوجه الحضارى والجمالى لواجهة المدينة .

لافتاً إلى أن قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع، يستهدف منع التجاوزات والحد من الازدحام والاختناق المرورى، مع خلق أماكن مناسبة لإنتظار السيارات بعيداً عن الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج للحفاظ على الطرق والشوارع ، والظهور بشكل منظم وحضارى لائق .

وأشار السكرتير العام المساعد بأن القانون يستهدف أيضاً تحديد الضوابط والإشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) حيث يستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة من الوحدات المحلية.

من ناحية أخري، كان قدوجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإلتزام بترشيد الإستهلاك الكهربائى بكافة المبانى والمنشآت للمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسب تتراوح ما بين 75% إلى 100 % طبقاً لمقتضيات العمل ، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه إحتياجات العمل الفعلية فى بعض الأماكن الحيوية مثل غرف العمليات والأزمات وغيرها .

وأكد محافظ أسوان في بيان" صحفي" علي ان ذلك يأتى تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ولتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن تنفيذ الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء .

وقد شدد اللواء أشرف عطية على الإلتزام بإستخدام لمبات الليد الموفرة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التى يتم التعاقد عليها ، مع إحلال وإستبدال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة للطاقة وأيضاً إستبدال العدادات التقليدية بأخرى كودية ومسبقة الدفع .

وكلف محافظ أسوان، مسئولى المحليات بالمتابعة الميدانية لإجراءات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75% مع مراعاة عدم التأثير على حركة السير والسلامة العامة للمواطنين ، بالإضافة إلى إلزام المحال والمنشآت التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها ، فضلاً عن تكثيف المرور الميدانى لرصد أى مخالفات أو محاولات لسرقة التيار الكهربى .

كما كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد،بعقد إجتماع تنسيقى لمتابعة زراعة الكمية المخصصة للمحافظة بالمبادرة بإجمالى 125 ألف شجرة ظل ومثمرة ، والتى تم زراعة 70 % من الكميات المستلمة منها حتى الآن . وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. وخلال الإجتماع ، الذى حضره مدير الإدارة العامة لشئون البيئة ، بجانب رؤساء المراكز والمدن وممثلى مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والزراعة والمنطقة الأزهرية أكد السكرتير العام المساعد على أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان بالإسراع بمعدلات زراعة الأشجار والتى تضم 12 صنف من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق ، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية ، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء ، والتى تم تسلمها طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى لتوريد 3,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى لعدد 20 محافظة . لافتاً إلى أن زراعة هذه الأشجار يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى ، مع تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين . وأوضح العميد ياسر عبد الشافى بأن توجيهات اللواء أشرف عطية ترتكز أيضاً على أن يتم توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس وكليات الجامعة ، ومراكز الشباب ، بالإضافة إلى مناطق الظهير الصحراوى للمدن لزيادة فرص الظل فى أماكن إنتظار وسائل النقل، مشيراً إلى أن زراعة هذه الأشجار يساهم بشكل مباشر فى الحد من الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنين ، بالإضافة إلى إستخدامها كمصدات للرمال ، ولترطيب الطقس العام حيث يتم تنفيذ أعمال الزراعة داخل القرى والمدن من خلال اللجنة المشكلة بإشراف من السكرتير العام ، وعضوية رؤساء المراكز والمدن ومسئولى البيئة والحدائق والمكتب الفنى والمخازن ، علاوة على المديريات الخدمية .

وفى سياق مختلف، واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه بمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 13 من جلسات الدوار، والتى إستهدفت توعية 650 سيدة من أهالى قرى ونجوع عمرو بن العاص والدومارية وهلال وإدفو قبلى والمفالسة والكلح غرب بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو ، هذا بجانب المشاركة فى الأمسية الثقافية الدينية التى تم تنظيمها بمناسية شهر رمضان المعظم بقرية الرديسية بحرى بإدفو.

مشيرة الي أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والتعليمى والتوعوى للمرأة وباقى أفراد الأسرة .