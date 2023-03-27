طلاب طب المنصورة الجديدة فى أول عرض إكلينيكى لمرضى القلب والأوعية.. صور

الدقهلية :محمد الحبشي

أجرى طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة ، اليوم عروضا للحالات الإكلينيكية Grand rounds المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالتزامن مع دراستهم للموديول الخاص بها.

وشمل اليوم تقديم عدد 72 فريقا مكون من أربع إلى خمس من الطلاب لحالات متنوعة شملت أمراض التامور، و مشكلات صمامات القلب الناتجة عن الالتهابات الروماتيزمية، و الأمراض الناجمة عن نقص التدفق الدموي لعضلة القلب والمرتبطة بالانسداد الجزئي أو الكلي للشرايين التاجية، وأمراض فشل القلب، وارتفاع ضغط الدموية، بالاضافة الي الامراض الاخري المتنوعة المرتبطة بالأوعية الدموية.

وقام الطلاب بتجميع الحالات المرضية من المستشفيات بالاستعانة بالاطباء المتابعين للحالات أو من التقارير المنشورة للحالات في مجلات دولية.

وقدم الطلاب عروضهم علي مدار اليوم أمام لجان تحكيم مختصة، من اساتذة القلب و اساتذة في العلوم الطبية الاساسية، وتم تقييم العروض المقدمة بناءاً علي عدة من المعايير المعلنة للطلاب مسبقا كما تم اختيار أربعة فرق للتأهل للتصفيات النهائية للفوز بالمركز الاول، حيث قامت الفرق الاربعة المتأهلين للتصفية النهائية بإعادة عروضهم في حضور رئيس الجامعة، و لجنة التحكيم المشكلة من عميد الكلية، و مديرة البرنامج، و منسق الفصل الرابع، بالاضافة الي مشاركة متميزة في التحكيم من السادة ضيوف اليوم العلمي الاكلينيكي الذين أشادوا بمستوي الطلاب المبهر في تقديم العروض الاكلينيكية رغم انهم مازالوا بالفرقة الثانية وأن المستوي الذي ظهر به الطلاب يؤكد قوة الأساس العلمي والدراسي، وأن هذه الخبرات هي الطريق الأساسي للنجاح في الحياة العملية.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن جامعة المنصورة الجديدة، تقدم للطلاب برامج دراسية تتبع أحدث النظم العلمية للوصول الي خريج متميز في مجاله يخدم مجتمعه بالعلم والمعرفة.