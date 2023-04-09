مايا مرسى تشيد بمسلسل تحت الوصاية وتشكر "المتحدة" وتؤكد: منى زكى ممثلة عظيمة

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمسلسل تحت الوصاية، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2023، لافتة إلى أنها حريصة على متابعة المسلسل منذ أولى حلقاته.

وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن انبهارها بأداء الفنانة منى ذكى، قائلة: ممثلة عظيمة تقدم إبهارا، موجهة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسعدى جوهر.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية فى إطار اجتماعى من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته فى مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ فى مواجهة المشاكل التى تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلى عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.

وكان الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان فى جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التى تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخى، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة فى تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.