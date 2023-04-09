وقال ماكرون- في تغريدة على موقع (تويتر)- "أشعر ببالغ الحزن، وأشارك آلام المصابين وذويهم فى مارسيليا، حيث انهار مبنى في شارع (تيفولى) الليلة الماضية".



وأضاف أن أعمال البحث مستمرة مع نشر تعزيزات كبيرة للبحث عن ضحايا آخرين، معربا عن شكره لرجال الأطفاء والمسعفين الذين وصلوا على الفور إلى مكان الحادث.



وأصيب خمسة أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في مدينة مارسيليا، لكن حريقا وقع ما عرقل رجال الإنقاذ من البحث عن ضحايا محتملين آخرين.



بدوره.. قال رئيس بلدية المدينة "بينوا بايان" إن انهيار المبنى وقع فى منطقة "لا بلين" بوسط مارسيليا، ما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين، مضيفا أنه تم إجلاء خمسة جرحى من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار.

وتم إغلاق عدة شوارع بالقرب من مكان الحادث، كما أقامت الشرطة طوقا أمنيا حول المبنى المنهار.



وانهار المبنى السكني رقم 17 في شارع "تيفولي" ربما نتيجة انفجار، مما أدى إلى انهيار جزء من المباني المجاورة، ومن المحتمل وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.



وتم فتح تحقيق قضائي في هذا الصدد.



وأكد قائد فرق الإطفاء التابعة للبحرية أن مائة من رجال الإطفاء يعملون في الموقع؛ للسيطرة على الحريق، والذي يعرقل مهمة البحث عن الضحايا.