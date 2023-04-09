كتبت نهير عبد النبى

التستوستيرون هو الهرمون الأساسي عند الرجال، وهو مسئول عن تطوير العديد من الخصائص الجسدية التي تعتبر ذكورية عادةً، مثل الصوت العمي، ونمو الشعر، وزيادة كثافة العظام، وغيرها الكثير.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن انخفاض هرمون التستوستيرون وفقا لما ذكره موقع everydayhealth

س:ما هي علامات وأعراض انخفاض هرمون التستوستيرون؟

اعتمادًا على السبب والعمر عند ظهور انخفاض التستوستيرون لأول مرة ، يمكن أن تختلف الأعراض يجب على الذكور الأصغر سنًا الانتباه لما يلي:

-تأخر ظهور البلوغ

-عدم وجود خصائص جنسية ثانوية، مثل الصوت العميق وشعر الوجه

وفقًا لمؤسسة رعاية المسالك البولية، يجب أن يكون الرجال في منتصف العمر أو كبار السن على دراية بما يلي:السهم الأيمن

-التعب

-اكتئاب

-مشاكل النوم

-انخفاض الدافع الجنسي

-عدم القدرة على الانتصاب أو الحفاظ عليه

-انخفاض عدد الحيوانات المنوية

-تضخم أو رقة الثديين

-فقدان العضلات والعظام

-مشاكل الخصوبة

-تساقط شعر الجسم

يمكن أن يعاني الرجال من انخفاض التستوستيرون ولكن لا تظهر عليهم أعراض أيضًا ، يمكن أن تحدث بعض الأعراض ، مثل التعب ومشاكل النوم والاكتئاب ، بسبب العديد من الحالات الأساسية التي لا علاقة لها بالتستوستيرون.

س: ما هي أسباب وعوامل الخطر من انخفاض هرمون التستوستيرون

تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال في الانخفاض الطبيعي بدءًا من سن الثلاثين تقريبًا ، ثم تنخفض بنسبة 1 في المائة سنويًا بعد ذلك لبقية حياتهم.

يمكن أن تتسبب مجموعة متنوعة من الحالات الطبية الأخرى في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ عن المعدل الطبيعي لدى الأولاد والرجال وتشمل هذه:

-أمراض المناعة الذاتية

-أمراض الكبد أو الكلى المزمنة

-مرض الانسداد الرئوي المزمن

-أسباب وراثية

-سكتة قلبية

-فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

-العدوى (مثل النكاف)

-إصابة الخصيتين

-اضطرابات التمثيل الغذائي

-بدانة

-ورم برولاكتيني ( ورم إفراز البرولاكتين ) أو أورام أخرى في الغدة النخامية

-سرطان الخصية أو علاج سرطان الخصية

-داء السكري من النوع 2

-ترتبط بعض الأدوية أيضًا بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون ، بما في ذلك:

-أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة في علاج السرطان

-الستيرويدات القشرية (تسمى أحيانًا القشرانيات السكرية )

-أفيونيات المفعول

-في بعض الأحيان يكون سبب انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجل غير معروف ، والعديد من الرجال لديهم عدة أسباب مختلفة.

س:كيف يتم تشخيص انخفاض هرمون التستوستيرون؟

يتم تشخيص انخفاض هرمون التستوستيرون من خلال الاختبارات التالية للتحقق من:

-إجمالي مستوى التستوستيرون

-الهرمون الملوتن (LH) قد تعني المستويات غير الطبيعية وجود مشكلة في الغدة النخامية ، والتي يمكن أن تسبب انخفاض T.

-يمكن أن تشير المستويات المرتفعة من البرولاكتين في الدم أيضًا إلى مشاكل أو أورام في الغدة النخامية.

-الهيموغلوبين في الدم (Hgb)

-الاختبارات المحتملة الأخرى هي:السهم الأيمن

-هرمون تحفيز الجريب (FSH) قد يتم التحقق منه لوظيفة تكوين الحيوانات المنوية.

-اختبار هرمون استراديول يتم إجراؤه إذا كان المريض يعاني من تضخم الثديين.

-اختبار الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي (HgbA1C) يبحث هذا الاختبار عن مرض السكري عن طريق فحص مستوى الهيموغلوبين المرتبط بالجلوكوز.

-مستويات هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يساهم تقييم الاضطرابات الهرمونية الأخرى في التشخيص.

-مستوى الكورتيزول هو اضطراب هرموني آخر محتمل.

-التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) يمكن إجراء مسح بالرنين المغناطيسي للغدة النخامية.

-يمكن أن تؤدي اختبارات كثافة العظام منخفضة التستوستيرون إلى تعزيز فقدان العظام.

-النمط النووي (اختبارات الكروموسوم)

س: ما هي خيارات العلاج والأدوية لانخفاض هرمون التستوستيرون؟

في الماضي ، كان يتم علاج انخفاض هرمون التستوستيرون عادةً بالعلاج ببدائل التستوستيرون (TRT) . في الآونة الأخيرة ، ومع ذلك ، فقد تغير التفكير في هذا الشأن. قامت الكلية الأمريكية للأطباء بتحديث إرشادات الممارسة الإكلينيكية الخاصة بها في عام 2020 لتقديم المشورة بأنه لا ينبغي وصف العلاج بالعلاج الكيميائي إلا للرجال المصابين بالعجز الجنسي.

الآثار الجانبية المحتملة للعلاج التعويضى بالرنين

لم يتم حتى الآن تحديد الآثار المحتملة طويلة المدى للعلاج بتقنية العلاج التعويضي بالرنين، ولكن هناك أدلة علمية تشير إلى أنها قد تسبب:

-توقف التنفس أثناء النوم

-حب الشباب وتهيجات الجلد الأخرى

-نمو سرطان البروستاتا الموجود أو نمو البروستاتا الحميد

-تضخم الثديين

-تقلص الخصيتين وانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية

-كثرة إنتاج الخلايا الحمراء ، والتي يمكن أن تسبب جلطات دموية

-المضاعفات المحتملة للقلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك الأحداث مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية

ما هى العلاجات البديلة والتكميلية؟

-فقدان الوزن غالبًا ما يؤدي فقدان الوزن إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون ، خاصةً إذا كنت تعاني من السمنة أو لديك حالة طبية أساسية مثل مرض السكري الذي يمكن أن يساهم في انخفاض مستوى التستوستيرون.

-قلل من استهلاك الكحول. يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول إلى تحويل هرمون التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين .

-هدئ نفسك يمكن أن يؤثر هرمون الإجهاد الكورتيزول على تأثيرات هرمون التستوستيرون.

-احصل على ليلة نوم كاملة. يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات الكورتيزول .

- يمكن أن يؤدي التمرين المتقطع إلى بناء كتلة العضلات ، والتي بدورها تطلق هرمون التستوستيرون من البروتين.

-تناول الدهون الصحية أضف الدهون إلى نظامك الغذائي مثل تلك الموجودة في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون.

-تجنب السكر هذا يمكن أن يقلل من هرمون التستوستيرون.

-منع انخفاض هرمون التستوستيرون