كيف تدرب نفسك على الاستيقاظ مبكرا في الصباح؟

كتبت إيناس البنا

الاستيقاظ في الصباح الباكر له فوائد عديدة، فهو يتيح لك أن تبدأ يومك بشعور من الإنجاز ويضع نغمة ليوم مثمر، كما أنه يمنحك الوقت للاستعداد ليومك والتخطيط لأنشطتك والتركيز على المهام المقبلة.

إذا لم تكن شخصًا صباحيًا وتجد صعوبة في التحرك في الصباح ، ففكر في هذه الاقتراحات والأساليب وفقا لموقع " onlymyhealth"

نصائح لتدريب نفسك على الاستيقاظ مبكرا



وفقًا للمعاهد الوطنية للعلوم الطبية العامة (NIGMS) ، فإن ساعة الجسم الرئيسية ، الموجودة في الدماغ ، تطور وتحكم إيقاعاتنا اليومية ، والتي تساعد في تحديد أنماط النوم خلال فترة 24 ساعة. فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها:

حدد وقتًا ثابتًا للنوم والاستيقاظ



أهم شيء يمكنك القيام به لتدريب نفسك على الاستيقاظ في الصباح الباكر هو تحديد موعد ثابت للنوم والاستيقاظ، الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم سيساعد جسمك على التعود على النمط ويسهل عليك الاستيقاظ مبكرًا.

تجنب الشاشات بالقرب من وقت النوم



يمكن أن يؤدي الضوء المنبعث من الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى تعطيل دورة نومك، مما يجعل من الصعب عليك الاستيقاظ في الصباح، حاول أن تتجنب الشاشات لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل قبل وقت النوم واختر الأنشطة مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة بدلاً من ذلك.

احصل على ضوء الشمس الطبيعي



يعد ضوء الشمس الطبيعي طريقة رائعة لإعادة ضبط ساعتك الداخلية والاستيقاظ بسهولة أكبر في الصباح، افتح الستائر في غرفة نومك حتى تحصل على بعض الضوء الطبيعي أولًا عند الاستيقاظ.

تمرن في الصباح



التمرين طريقة رائعة لبدء يومك ومنحك الطاقة التي تحتاجها للاستيقاظ مبكرًا. اهدف إلى القيام ببعض التمارين الخفيفة ، مثل اليوجا أو المشي لمسافة قصيرة ، في الصباح لمنح نفسك دفعة إضافية.

احتفظ بدفتر يوميات أو استخدم تطبيق



يعد تتبع تقدمك طريقة رائعة للبقاء متحفزًا وإبقاء نفسك على المسار الصحيح. احتفظ بدفتر يوميات أو استخدم تطبيقًا لتتبع أوقات استيقاظك وكيف تشعر عندما تستيقظ، سيساعدك هذا على الالتزام بروتينك والبقاء متحفزًا.

يمكن أن يساعد الاستيقاظ مبكرًا في تحسين جودة نومك. يمنح جسمك فرصة للدخول في دورة نوم طبيعية والتأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة. لذلك من المهم تدريب عقلك وفقًا لذلك.