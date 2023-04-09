ضمن الرخصة الذهبية.. اعرف محافظات المرحلة الأولى لمشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات

جدير بالذكر أن مشروعات تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، نموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، التى تحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات، لمعالجة الاضرار البيئية والانبعاثات، بالإضافة إلى تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على شبكة الكهرباء.