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ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى

الأحد، 09 أبريل 2023 12:47 م
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى عملات نقدية_أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  ( أربعة أشخاص اثنان منهم "يحملان جنسية إحدى الدول" ) حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) .
 
وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وأقر أحدهم بتجميع العملات الأجنبية من المصريين المقيمين بالخارج وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مقابل تحقيق هامش ربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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