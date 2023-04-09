اليوم السابع
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ضبط 2.5 طن حلوى وعصائر و2600 عبوة قمر الدين فى الغربية

الأحد، 09 أبريل 2023 03:02 م
ضبط 2.5 طن حلوى وعصائر و2600 عبوة قمر الدين فى الغربية المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الحملات الموسعة التي قامت بها هيئة سلامة الغذاء على المنافذ والأسواق، بكل من طنطا وكفر الزيات، تحت إشراف المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستخدام، حيث تم ضبط 15 ألف 324 قطعة حلوى بإجمالي وزن ٥٥٠ كجم، كما تم ضبط 57 ألف 564 علبة عصير بوزن 9900 كجم. 
 
وفي السياق ذاته قامت الحملات بضبط 90 طبق كبده ولحم مفروم فاسدة بوزن 40 كجم إلى جانب 411 علبة جبن بوزن 61 كجم متنوعة بين جبنة موتزاريلا وجبن مثلثات بالإضافة إلى 321 عبوة مِش مخلوط و 2600 عبوة قمر الدين و 2880  زجاجة خل وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
 
ومن جانبه أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من فرع هيئة سلامة الغذاء، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ البيع والأسواق والشوادر لتحقيق المراقبة المستمرة والمتابعة الدورية على السلع للاطمئنان علي جودتها وصلاحيتها للاستخدام وكذلك للتصدي للغلاء وجشع التجار.
 
المضبوطات (1)
المضبوطات (1)

المضبوطات (2)
المضبوطات (2)

 


محافظة الغربية

اخبار المحافظات

هيئة سلامة الغذاء

عصائر

حلوى



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