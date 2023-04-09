اليوم السابع
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صحة الغربية تضبط سلعا غذائية وعصائر فاسدة وغلق 100 منشأة مخالفة

الأحد، 09 أبريل 2023 01:32 م
صحة الغربية تضبط سلعا غذائية وعصائر فاسدة وغلق 100 منشأة مخالفة المضبوطات
الغربية مصطفى عادل

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أصدر الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية، توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على سوق الغذاء، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة، بتكثيف حملات متتابعة على المنشآت الغذائية، وضبط سوق الغذاء بالمحافظة.
 
وأسفرت تلك الحملات من ضبط 2 طن و 782 كيلو و 1490 لتر عصائر وزيوت وخل،  و إعدام 240 كيلو من السلع منتهية الصلاحية ومتغيره الخواص الطبيعية.
 
كما تم تحرير 757 محضر جنحة صحية ومحاضر لعدم وجود شهادات صحية ، ومحاضر لعدم نظافة المنشأه ، وغلق 100 منشأة  مخالفة للاشتراطات وذلك بعد المرور على 578 منشأه غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وأسواق كبري بمراكز المحلة وسمنود وقطور وبسيون والسنطه.
 
وأكد الدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الغربية ، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

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اخبار المحافظات

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