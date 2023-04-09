ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك فى الجيزة.. فيديو وصور

كتبت – مرام محمد

نجحت حملات الرصد والمتابعة بمحافظة الجيزة في ضبط مصنع طحينة غير مرخص بقرية الشرفا بالصف يتلاعب فى مستلزمات الإنتاج من خلال إضافة بودرة السيراميك وقشور الفول السودانى في أعمال التصنيع بغرض زيادة الإنتاج.

وتمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن سمسم و5 طن بودرة سيراميك و5 طن قشر وكسر فول سودانى و200 كجم زيت.

وعلى الفور تم التحفظ علي جميع الخامات والمضبوطات، وتم تحرير محضر جنح بقسم الصف مع تسليم المخالف الي القسم لحين صدور قرار النيابة المختصة وإغلاق المصنع وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة جهود أجهزة المحافظة من خلال الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين في تمشيط ومراقبة الأسواق، والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين والتعامل بحزم مع المخالفين، حفاظاً على سلامة المواطنين.



ضبط مصنع فى الجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك



ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك



ضبط مصنع غير مرخص بالجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك



ضبط مصنع غير مرخص فى الجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك