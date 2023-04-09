اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك فى الجيزة.. فيديو وصور

الأحد، 09 أبريل 2023 01:41 م
ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك فى الجيزة.. فيديو وصور ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت حملات الرصد والمتابعة بمحافظة الجيزة في ضبط مصنع طحينة غير مرخص بقرية الشرفا بالصف يتلاعب فى مستلزمات الإنتاج من خلال إضافة بودرة السيراميك وقشور الفول السودانى في أعمال التصنيع بغرض زيادة الإنتاج.

وتمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن سمسم و5 طن بودرة سيراميك و5 طن قشر وكسر فول سودانى و200 كجم زيت.

وعلى الفور تم التحفظ علي جميع الخامات والمضبوطات، وتم تحرير محضر جنح بقسم الصف مع تسليم المخالف الي القسم لحين صدور قرار النيابة المختصة وإغلاق المصنع وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة جهود أجهزة المحافظة من خلال الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين في تمشيط ومراقبة الأسواق، والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين والتعامل بحزم مع المخالفين، حفاظاً على سلامة المواطنين.

ضبط مصنع فى الجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك
ضبط مصنع فى الجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك

 

ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك
ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك

 

ضبط مصنع غير مرخص بالجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك
ضبط مصنع غير مرخص بالجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك

 

ضبط مصنع غير مرخص فى الجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك
ضبط مصنع غير مرخص فى الجيزة ينتج الطحينة من بودرة السيراميك

 

ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك فى الجيزة
ضبط مصنع غير مرخص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك فى الجيزة

مخالفات

تموين

تموين الجيزة

حملة تموينية

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

التحفظ على 34.500 طن مخللات مجهولة المصدر داخل مصنع مخالف بالإسكندرية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 09:56 ص

تموين القليوبية: التحفظ على 26 طن أعلاف بمخزن وضبط 4 مصانع مخالفة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:46 م

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية داخل مصنع مخالف بالبحيرة

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:02 م

جهاز 15 مايو يشن حملة للقضاء على الإشغالات والمصانع المخالفة

السبت، 18 يونيو 2022 10:00 م

إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين مخالفين فى حملة مكبرة بالشرقية

السبت، 16 أكتوبر 2021 07:49 م

التحفظ على 39 طن مخللات وملح طعام داخل مصنع مخالف بالشرقية

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة