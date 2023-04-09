ضبط بدال تموينى لتصرفه فى 36 كرتونة زيت مدعم بإجمالى 11 ألف جنيه بالمحلة

تمكنت حملة مكبرة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط بدال تمويني لتصرفه في بيع 36 كرتونة زيت مدعم بإجمالي 11 ألف جنيه، ومسئول عن مخبز لتصرفه في 85 شيكارة دقيق بلدى مدعم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات البقالة التموينية لإحكام الرقابة على السلع التموينية لمنع التصرف فيها بالسوق السوداء.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت ناصر مصطفى العفيفى، محمد السيد فضل، محمود حسن برغوث، محمد صلاح الباز المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، ومحمد النجار مدير إدارة تموين بندر المحلة، لتفقد الأحوال التموينية والسلعية بدائرة مدينة المحلة، والتأكد من مدى إلتزام البدالين التموينين بصرف السلع التموينية للمواطنين ومدى جودتها وصلاحيتها وبسعرها المدعم من قبل الدولة، والتزام المخابز البلدية بتوفير الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان القانونية وبالسعر المدعم على منظومة البطاقات التموينية والخبز.

وأسفرت عن ضبط تاجر تموينى بدائرة ثان المحلة قام بتجميع سلع تموينية بما يعادل مبلغ 11 ألف جنيه، بما يعادل 36 كرتونة زيت تموينى مدعم.

وضبط مخبز بلدى مدعم، قام بالتصرف فى 85 شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج 87.5% بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.