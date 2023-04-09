اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 03:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وزيت طعام مجهول المصدر بالمنوفية

الأحد، 09 أبريل 2023 01:59 م
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وزيت طعام مجهول المصدر بالمنوفية دقيق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، حيث أسفرت الحملات عن تحرير (183) محضر تموينى متنوع ما بين (106) مخالفات مخابز و(77) مخالفات أسواق.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية قد نجحت فى ضبط (24) شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز البلدية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، بالإضافة إلى التحفظ على طن زيت طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وكذا ضبط (50) لفة أدوات كهربائية غير معلن عن الأسعار لبيعها بأزيد من الأسعار المقررة.

 

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

 


حملة تفتيشية مكبرة

تموين المنوفية

ضبط دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

محضر تمويني

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة