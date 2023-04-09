ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وزيت طعام مجهول المصدر بالمنوفية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، حيث أسفرت الحملات عن تحرير (183) محضر تموينى متنوع ما بين (106) مخالفات مخابز و(77) مخالفات أسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية قد نجحت فى ضبط (24) شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز البلدية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، بالإضافة إلى التحفظ على طن زيت طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وكذا ضبط (50) لفة أدوات كهربائية غير معلن عن الأسعار لبيعها بأزيد من الأسعار المقررة.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.