غلق إدارى لـ 25 منشأة طبية فى حملات للعلاج الحر بالفيوم

صرح الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة العلاج الحر، مرت على 149 منشأة طبية، نفذت خلالها 25 قرار غلق إداري، وحررت المحاضر اللازمة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن إدارة مراقبة الأغذية، مرت على 244 منشأة غذائية، وحررت 155 محضر جنحة، واستصدرت 860 شهادة صحية، وإعدام 866 كيلو خضراوات وفاكهة، و116 لتر مشروبات وعصائر منتهية الصلاحية، والتوصية بغلق 35 منشأة، لعدم وجود تراخيص أو عدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الصحة وجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذه القطاع وضرورة الارتقاء به، لما له من تأثير مباشر على حياة الإنسان.