زراعة أشجار مثمرة بمدخل قرية صفط الخمار بالمنيا ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

المنيا – حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال زراعة أشجار الزينة ومثمرة بمدخل قرية صفط الخمار و بمحيط المدارس بزمام القرية، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، بهدف مراعاة البعد البيئي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، أكد اللواء هاني بدوي رئيس المدينة، على استمرار جهود الوحدة المحلية للمتابعة الميدانية، لتنفيذ أعمال زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية و بمداخل القرى، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التشجير والري، بالتنسيق والتعاون مع وحدات شئون البيئة على مستوى قرى، بهدف الحفاظ على ما تم زراعته من الأشجار لزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي.