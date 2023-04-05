زراعة أشجار خشبية ومثمرة بحدائق الإسماعيلية ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

واصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية أعماله في صيانة وزراعة مسطحات وميادين الإسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "100مليون شجرة" والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر.

وقام العاملين بجهاز التطوير والتجميل بمواصلة زراعة الأشجار بحديقة الدراويش، كأحد الحدائق التي تتوافر بها مصدر للماء مع وجود الحراسة ليلًا ونهارًا حتى تحقق المبادرة أهدافها.

وعلى جانب آخر، زرع العاملون بالجهاز جزءًا كبيرًا من المسطحات الخضراء بالطريق التجاري بحديقة الشلال أمام المحافظة، وتم زراعة جوافة وبرتقال وليمون وزيتون.

كما تم تكثيف الزراعة بمدخل الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وزراعة أشجار خشبية مثل الأكاسيا وفرش الزجاج والأشجار المثمرة.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية إمداد الحدائق والمتنزهات والميادين بكميات مناسبة من الأشجار؛ لنشر الوعي البيئي والصحي لدى المواطنين.