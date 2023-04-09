وأكد بيان صادر عن صندوق النقد الدولى أن السلطات الزامبية استوفت جميع المعايير الهيكلية ومعايير الأداء الكمى للاستعراض الأول، إذ تتمكن زامبيا من الحصول على تمويل قدره 188 مليون دولار بمجرد موافقة إدارة صندوق النقد الدولي على الاستعراض واستكماله رسميا من قبل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.



وأشار بيان الصندوق إلى أن زامبيا بحاجة إلى دائنين رسميين للمضى قدمًا والتوصل إلى اتفاق بشأن معاملة الديون بما يتماشى مع ضمانات التمويل التى قدمتها الحكومة فى يوليو 2022.



ونوه صندوق النقد الدولى بانتعاش الاقتصاد الزامبى، واستعادته المصداقية المالية، ومع استمرار زخم الإصلاح القوى، توقع الصندوق أن ينتعش النمو أكثر على المدى المتوسط، داعياً الحكومة إلى المضى قدما في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.