رادار المخالفات.. تعرف على خطايا الشريحة الرابعة بقانون المرور الجديد

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أقرت المادة 79 من مشروع قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مخالفات تندرج تحت الشريحة الرابعة، التى يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

وفى ضوء نص المادة بمشروع القانون الجديد، يستعرض "اليوم السابع" أبرز مخالفات الشريحة الرابعة فى 10 نقاط، وجاءت قائمة المخالفات كالتالى:

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلو مترا/ الساعة.

- استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برختصها.

- الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها.

- تعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة.

- قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم.

- القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر.

- عدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

- تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق.

- قيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر فى صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه.

- مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة.