رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك مائدة إفطار جماعى مع أسرة العاملين بالجامعة.. صور

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة من الموظفين والعاملين في الجامعة، خاصةً مشاركتهم حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك.

قدم «دسوقي» التهنئة للحضور بمناسبة الشهر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وأكد، أن الموظفين والعاملين بجامعة كفر الشيخ هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين في الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.

ومن جانبهم، أعربت إدارة الجامعة والجهاز الإداري والعاملين بها، عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، موجهين تحياتهم وتقديرهم لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة، مشيرين إلى التأثير الإيجابي لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.



الافطار الجماعي لاسر هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ



الافطار الجماعي لجامعة كفر الشيخ



الحضور في الافطار الجماعي بجامعة كفر الشيخ



جانب من الافطار الجامعي بجامعة كفر الشيح