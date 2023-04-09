انتهاء الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبى والهندسى والأدبى بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

اختتمت أعمال امتحانات منتصف الترم للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2022/2023، لكليات القطاع الطبي والهندسي والأدبي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عمرو أبوهانى، المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعة، ومهندسي مركز الاختبارات الإلكترونى.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من أداء الطلاب للاختبارات الالكترونية لكليات القطاع الطبي والهندسي والأدبي، امتحانات منتصف الترم الثاني للعام الأكاديمي 2022/2023، والتي بدأت يوم 19 مارس الماضي، بإجمالي عدد طلاب 23470 وعدد المقررات 76 مقرر فى كليات (الطب بواقع ثلاث مواد وفي كلية علاج الطبيعي بواقع 15 مادة والمعهد الفني للتمريض بواقع 5 مواد وفي كلية الحاسبات والمعلومات بواقع 30 مادة وفي كلية الآداب بواقع 23 مادة) ، وذلك بمعامل مراكز الاختبارات الالكترونية في كلية العلاج الطبيعي ومدرج 800 ومعمل كلية العلوم.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بمجهودات فريق العمل والفريق الفني بمركز تكنولوجيا المعلومات ومركز الاختبارات الإلكترونية خلال أداء جميع الطلاب اختباراتهم، والتنسيق المتكامل مع الشركة المسئولة عن منظومة الاختبارات في تذليل كافة المعوقات لإتمام العملية الامتحانية بسهولة ويسر.

وأوضح، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجًا مثاليًا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.



انتهاء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي والهندسي والادبي بجامعة كفر الشيخ



جانب من الامتحانات