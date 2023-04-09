رئيس جامعة طنطا ينظم مائدة إفطار جماعى لـ 600 من العمالة المؤقتة بالجامعة.. صور

الغربية - عادل ضرة

نظم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، مأدبة افطار جماعى لعدد 600 من العمالة المؤقتة بجامعة طنطا وأسرهم، وذلك بمجمع الكليات بسبرباي، بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات وأمناء الكليات، وأمين عام الجامعة.

وأعرب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن سعادته بمشاركته للعاملين المؤقتين بالجامعة وأسرهم فى هذا الإفطار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً حرصه الدائم على دعوتهم سنويا بصفته الشخصية والتواصل المستمر مع كافة العاملين ومشاركتهم جميع المناسبات لدعم العلاقات الإنسانية والاجتماعية ودعم أواصر المحبة والإخاء بين العاملين من مختلف كليات وإدارات الجامعة، مشيداً بحسن تنظيم الإفطار الجماعي اليوم، وظهوره بهذا الشكل اللائق.

من جانبهم أعرب العاملون، عن خالص سعادتهم بدعوة رئيس الجامعة لهم ومشاركته الافطار معهم في جو أسرى مبهج، موجهين خالص الشكر له، وأشاروا الى تقديرهم الكامل لما تقوم به الجامعة من اجراءات لتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية بالتوازى مع ما تحققه الجامعة من انجازات على كافة الأصعدة.