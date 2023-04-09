رئيس جامعة أسيوط: نشجع شبابنا على الابتكار وتحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على دعم ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مؤكدا على حرص الجامعة على عقد شركات في إطار خطتها؛ لدعم وتشجيع الشركات الناشئة من الشباب، والتي تسهم بدورها في دعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية الاقتصادية، مؤكدا على تشجيع الجامعة للشباب من أجل الابتكار، وخلق أفكار جديدة ، ومساعدتهم على تحويلها إلى مشروعات حقيقية يمكنها الدخول في عجلة الإنتاج.

جاء ذلك فى تصري حول انطلاق أعمال اليوم الختامي لمعسكر ريادة الأعمال "فكرتك شركتك "، والذى نظمته وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، والأستاذ الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والمشرف العام على الوحدة، والدكتور حمدى زيدان مدير الوحدة ، ومدير نادي ريادة الأعمال ، والدكتور علاء فرح منسق النادي، والأستاذ محمد فاروق المدير الإداري للوحدة، و منسق فاعليات اليوم.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى على حرص الجامعة وقيادتها على احتضان طلابها وأفكارهم ومشاريعهم، و ذلك من خلال وحدة المشروعات الابتكارية و الإبداع الطلابي، إلى جانب عدد من الحضنات ، والتي تتبنى الكثير من المشاريع الصغيرة ، والأفكار القابلة للتطوير وهو الهدف الأول للتنمية المستدامة عن طريق التحفيز على خلق فرص للعمل وتحسين المهارات والابتكار، كما أن الجامعة تخصص الجزء الأكبر من موازنتها المالية لدعم أبنائها الطلاب في كافة المجالات سواء أنشطة أو مشاريع قادرة على المنافسة فى سوق العمل.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم الى الدور الرائد الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع وأفراده وتبنى تلك الأفكار الإبتكارية والإبداعية وتطبيق نماذجها المتميزة للاستفادة بها لخدمة المجمتع و تطوير قطاعاته فالشباب بمختلف أعماره هو الداعم الأول والمشارك الرئيسي فى نهضة وتقدم الوطن فى ظل التطورات الهائلة والمتسارعة التي يشهد العالم فى مختلف التخصصات .

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حيدر أن المعسكر أمتد على مدار خمس أيام بمشاركة طلاب جامعة أسيوط وطلاب مدارس SETM وطلاب مدارس ضيف الله للذكاء الاصطناعي وتم تدريب الطلاب المشاركين على تحويل فكرة بأسلوب ريادي ومنهج ابتكاري الى شركة و ذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و تقدم أكثر من 40 فريق بأكثر من 40 فكرة.

وأشار الدكتور حمدى زيدان أن لجنة التحكيم تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات والجهات المعنية بريادة الأعمال وتدور الأفكار فى مختلف التخصصات مجال تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، إعادة تدوير المخلفات، خدمات عامة ، أنتاج أسمدة عضوية ، إدارة النفايات، مشيراَ إلى أنه سيتم تصعيد الأفكار المتميزة؛ لتوفير الدعم اللازم له من قبل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتصبح بداية لشركات ناشئة من نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط.