رئيس القومى للإعاقة تشيد بالدراما الاجتماعية للمتحدة: سلطت الضوء على قيم غابت

كتب محمود راغب

أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، باستعانة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال مسلسلات رمضان 2023 بكتاب كبار أمثال يوسف إدريس وغيره من كتاب ذو قيمة كبيرة.

وأعربت المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، لليوم السابع، عن سعادتها بالأعمال الاجتماعية للشركة المتحدة والتى سلطت الضوء العديد من القضايا الاجتماعية مثل حق المرأة فى الميراث وسلطت الضوء على قيم غابت عنا بفعل العادات الموروثة الخاطئة .

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023 ، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.