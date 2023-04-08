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عميد إعلام القاهرة: المتحدة قدمت دراما متنوعة استطاعت جذب الجمهور لكل الأعمال

السبت، 08 أبريل 2023 02:36 م
عميد إعلام القاهرة: المتحدة قدمت دراما متنوعة استطاعت جذب الجمهور لكل الأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

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أشادت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2023، مؤكدة أن دراما الشركة فى رمضان متنوع ومتكامل بداية من السيناريو والحوار والتصوير، ما يؤكد أننا أمام استراتيجية متكاملة وخطة واضحة استطاعت جذب الجمهور المصرى للأعمال الدرامية وحققت نسبة رضا لدى الجمهور نظرا لكثرة التنوع والبعد عن العنف فى الأعمال الدرامية.
 
وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت من خلال دراما رمضان 2023  أن تعالج قضايا ومشكلات المجتمع وهو ما يعكس أن الشركة ومسلسلات رمضان  أصبحت قريبة جدا من الجمهور مشيدة بالتقدم الذى احرزته الشركة فى الإنتاج غير المسبوق والتنوع ما بين المسلسلات الاجتماعية والدرامية والتاريخية والثقافية والدينية والوطنية التى تعزز الوعى والانتماء لدى الشباب والمواطنين ونجد أنفسا أمام دارما متنوعة .
 

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023  بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.

 
 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان 2023

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