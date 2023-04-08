عميد إعلام القاهرة: المتحدة قدمت دراما متنوعة استطاعت جذب الجمهور لكل الأعمال

كتب محمد صبحى

أشادت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2023، مؤكدة أن دراما الشركة فى رمضان متنوع ومتكامل بداية من السيناريو والحوار والتصوير، ما يؤكد أننا أمام استراتيجية متكاملة وخطة واضحة استطاعت جذب الجمهور المصرى للأعمال الدرامية وحققت نسبة رضا لدى الجمهور نظرا لكثرة التنوع والبعد عن العنف فى الأعمال الدرامية.

وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت من خلال دراما رمضان 2023 أن تعالج قضايا ومشكلات المجتمع وهو ما يعكس أن الشركة ومسلسلات رمضان أصبحت قريبة جدا من الجمهور مشيدة بالتقدم الذى احرزته الشركة فى الإنتاج غير المسبوق والتنوع ما بين المسلسلات الاجتماعية والدرامية والتاريخية والثقافية والدينية والوطنية التى تعزز الوعى والانتماء لدى الشباب والمواطنين ونجد أنفسا أمام دارما متنوعة .