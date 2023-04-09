خيط الجريمة.. "سكين حاد".. هكذا قتل طالب شقيقته بسبب خلاف على ريموت التليفزيون

كتب ـ سليم على

قدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة.

دائما ما يكون الأبناء هم ضحايا التفكك الأسرى الذى يكون في أغلب الأحيان سببه الطلاق وزواج الوالدين من جديد، وفى هذه الواقعة أقدم طفل لا يتخطى الخامسة عشرة من عمره على قتل شقيقته من الأب لا تتخطى الثانية عشرة عاما، بسبب الخلاف على ريموت التليفزيون.

تفاصيل الواقعة بدأت بانفصال والد المتهم عن زوجته لمشاكل زوجية حدثت بيهم، بعدها تزوج الأب مرة ثانية وأنجب فتاتين، بعد مرور اكثر من 10 سنوات استضاف الاب ابنه بالمنزل، ولكن كان مصدر الازعاج فى البيت بسبب الشجار الدائم مع شقيقاته .

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، أن الأب عاقب المتهم أكثر من مرة بسبب تلك الأفعال، ويوم الواقعة كانت المجنى عليها "س. ط" 12 عاما، شقيقة "إ. ط" المتهم 15 عامًا، من الأب، تشاهد التلفاز وأقدم شقيقها لمشاركتها فى المشاهدة، إلا أنها اعترضت على الجلوس معه، نظرا لسوء سلوكه، وطلبت منه أن يذهب لوالدها، فنشبت مشاجرة بينهما قامت المجنى عليها بغلق التلفاز وطرده من الغرفة، ما أثار غضب الطفل "المتهم"، واستل سكينا وقام بطعنها 4 طعنات فى أنحاء متفرقة من جسدها.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن الطفل أقر بارتكابه الواقعة، وقام بمعاينة تصويرية للجريمة، وقال إن المجنى عليها شقيقته من والده، وأنهم يمرون بخلافات أسرية وظروف اجتماعية سيئة، وأنه دائم التعدى عليهم بالضرب، ويوم الواقعة نشبت مشادة بينه وبين المجنى عليها بسبب ريموت التليفزيون، قام على إثرها بطعنها بواسطة ألة حادة "سكين"، وأثناء محاولته إخراج السكين من جسدها، انكسرت بداخلها، وأثناء ذلك حاولت الاستغاثة بوالدى، الذى كان خارج الغرفة فى الدور الاول من المنزل المكون من طابقين، ولم يكن أحد منا على دراية بوجوده، ولخوفى من سماع والدنا لاستغاثتها قمت بطعنها طعنة أخرى، وحاولت الفرار منه لكن نصل السكينة أصابها بالطعنة الثالثة والرابعة، وقمت باستدعاء والدى بإيهامه بضياع حقيبتى، لإجباره على دخول المنزل لمشاهدة فعلتى.

كان بلاغ قد ورد إلي المقدم فوزي عامر رئيس مباحث قسم العجوزة من أهالي منطقة ميت عقبة يفيد بقيام طفل يدعى” ا. ط” 15 عام، بقتل شقيقته ” س. ط” 12 سنوات، عقب تسديد 4 طعنات نافذة اليها بواسطة سكين اودت بحياتها.

وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث القسم بقيادة النقباء أحمد فاروق وعمرو الدباوي وماجد غراب معاوني المباحث، وضبط المتهم، وبمواجهته اقر بارتكابه للواقعة، وقررت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، إحالة المتهم إلى محكمة الطفل، ووجهت له تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وهتك العرض.