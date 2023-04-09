خطة محافظة أسيوط لمواجهة الكثافة السكانية فى 10 معلومات

أسيوط- هيثم البدرى

تعمل الدولة جاهدة لمواجهة الزيادة السكانية بكافة الطرق الممكنة خاصة غير التقليدية منها والتعامل مع القضايا السكانية بإعتبارها قضية أمن قومي وهو ما يظهر جليًا فى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الشأن تنفيذًا للاستراتيجية القومية للسكان وفقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة

وأصبح ضروريا تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق معدلات كثافة سكانية منخفضة ورفع المستوي المعيشي للمواطنين وتحسين الخصائص السكانية ومحاربة البطالة والتوسع في فرص الإستثمار وتحقيق الجذب السكاني بالمدن الجديدة



وفي هذه النقاط نبين خطط محافظة أسيوط لمواجهة الزيادة السكانية



1- عقد اجتماعات دورية ومستمرة لمتابعة الموقف السكانى بالمحافظة وتقييم الوضع الراهن وتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان.



2- استعراض محافظ أسيوط بشكل مستمر للأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية ومعوقات العمل لمواجهتها وإزالتها



3- متابعة الموقف السكانى الحالى بالأرقام والإحصائيات الرسمية بالإضافة إلى مناقشة الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة



4- متابعة قرارات إنشاء ودور واختصاصات كل من وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومى للسكان فى هذا الملف الهام.



5- تكثيف القوافل والندوات التثقيفية والإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة



6- العمل على أرض الواقع بالقرى والنجوع لرفع وعي المواطنين خاصة القرى الأعلى في نسبة المواليد



7- التوعية الصحية وتنظيم الأسرة وتقوية السلوكيات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية



8- الاستفادة من تنفيذ كافة البرامج الخاصة بالسكان كبرنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والمبادرات التى ييتم تنفيذها



9- تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة السكانية بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى



10- التأكيد على تفعيل البرامج والخطط التى يجرى تنفيذها لمواجهة الزيادة السكانية والتى تؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية









